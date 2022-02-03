شذى حسون تخطف الأنظار بأحدث إطلالاتها

شاركت الفنانة العراقية شذى حسون جمهورها صورة جديدة وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام).

وظهرت شذي، بإطلالة جذابة نالت اعجاب متابعيها، و هي مرتدية فستانا باللون الوردي عاري الكتفين، وعلقت: (أحب الطريقة التي تجعلني فيها أبتسم).

شذى كانت قد حققت باحدث أغنياتها مع مخمد قماح (كلمة حلوة)، نجاحا كبيرا بعد ان حصدت 1.4 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع (يوتيوب).

وقامت شركة (شبكة ميوزيك)، بتوزيع ودعاية الأغنية التي حققت نجاحا في توزيع هذه الأغنية، وتعد المرة الأولى التي تغني بها شذى حسون باللهجة المصرية ونالت إعجاب الجماهير.