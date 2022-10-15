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شذى حسون تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

سهير العابد

سهير العابد

منشور 15 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 03:22
شذى حسون
شذى حسون

شاركت الفنانة العراقية شذى حسون  صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات (إنستجرام).

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وظهرت شذى حسون بإطلالة جذابة مرتدية فستانا انيقا من التل، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج (النود) الجذاب، وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.

يذكر ان شذى كانت قد طرحت في فبراير/شباط الماضي كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان(حبي و غرامي)  من الحان حاتم العراقي توزيع عمار العامي اخراج ايهاب الرافد. كما شاركت الفنان محمد قماح  في أغنية (كلمة حلوة)، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، منذ طرحها على موقع (يوتيوب).

 

كلمات دالة:شذى حسون

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