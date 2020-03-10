شريف رمزي يحتفل بعيد ميلاد ابنه (صور)

احتفل الفنان شريف رمزي بعيد ميلاد نجله (رمزي) عبر حسابه بموقع (انستجرام)، مؤكدا أن حياته تغيرت تماما بعد ميلاده، ونشر مجموعة صورمعه، معلقا عليها قائلا :( رمزي ابني تم 4 سنين هو ده الولد اللي غيروشقلب حياتي 180 درجة وبقيت فعلاً عايش عشانه ومبحسش بالسعادة الحقيقية إلا وهو قدامي ربنا يحميه ويحفظه هو وكل ولادنا يا رب و يقدرنا علي تربيتهم و سعادتهم)، حسب موقع اليوم السابع.

الفنان شريف رمزى عادة ما يشارك تلك اللحظات الرائعة مع جمهوره، حيث سبق وأن نشر صورة من ابنته ليليا، حيث كانت نائمة على كتفيه، قائلاً: (وضعي الطبيعي بتاع كل يوم بالليل لازم أفضل متثبت بالساعات لحد ما ليليا تصحى وأول ما تصحى يجيلي رمزي عشان بيبقى كبس عليه النوم فأتثبت كمان كام ساعة وأول ما يصحى وأقول تمام خلاص أخيراً إفراج بروح أنام على طول لأني ببقي خلاص مش قادر).