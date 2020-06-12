شريف منير يعيد نشر صورة ابنتيه و يهدد بالملاحقة القانونية

علق الفنان شريف منير، على الانتقادات والهجوم الذى شنه البعض عليه لنشر صور لطفلتيه، قائلًا: (مش هاسمح لحد يتحكم فيه ولا فى حد فينا.. كل شخص حر فى تصرفاته طالما لا يضر الآخرين.. وأنا فرحان ببناتي وبحبهم جدا وكامليا عندها 12سنة).

وأوضح شريف منير، قصة الصور التى نشرها عبر (إنستجرام)، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج (مساء دي إم سي)، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان: (كاميليا بتحب التصوير جدا، وعندما دخلت غرفة شقيقتها لكى توقظها من النوم قمت بتصويرهما ووضعتها على صفحتي الشخصية)، مشيرًا إلى أن التعليقات الإيجابية الجميلة كانت أكثر من السلبية وهذا دليل على أنهم أقلية لم يساووا شيئا بالنسبة لي)، حسب موقع مبتدأ.

وأشار إلى أن زوجته وبناته طلبوا حذف الصورة واحترم رغبتهن، ولكن بعد تفكير قرر إعادة نشرها لكي يثبت أنه حر، ولم يسمح لأحد أن يحدد له ما يقوم بنشره.

وتابع: (لن أسامح واتهاون هذه المرة وقررت اللجوء إلى القانون وتقديم بلاغ فى كل شخص سمح لنفسه يتنمر على الآخرين، وأتمنى رد فعل إيجابي من مباحث الإنترنت وأنا متأكد أنها هتجبلنا حقنا كلنا).