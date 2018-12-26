رولا فارس، ميريام فارس

نشرت رولا فارس، شقيقة الفنانة ميريام فارس. مقطع فيديو على "انستغرام" وظهرت فيه وهي ترقص على الطريقة الأفريقية، وجاء ذلك تزامناً مع إطلاق وسم (هاشتاغ) Myriam Dance Challenge من قبل شريف ترحيني مخرج فيديو كليب أغنية فارس "قومي".

وفيما بعد، نشرت رولا فارس على حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو ردت فيه على الدعوة وقالت: "شريف ترحيني مخرج "قومي" تحداني أرقص الرقصة تبع الكليب".

وأضافت: "الله يسامحك يا شريف، بس لعيونك ولعيون أختي الغالية ميريام رح أرقصا. بدي إتمنى على ميريام... ما بدي اتحداها أبداً بالرقص... بدي إتمنى عليك ترجعي ترقصي الرقصة خارج إطار الكليب".

وتابعت: "هل أنتم جاهزون؟ أنا جاهزة" وبدأت بالرقص بطريقة رأى الكثير من المتابعين أنها احترافية. وتعليقاً على الفيديو كتبت: "تحدي ميريام للرقص. ميريام أنتظرك".

View this post on Instagram A post shared by @roula_fares on Dec 22, 2018 at 11:42am PST

وفي ذات السياق، كانت ميريام فارس قد عادت مؤخرًا إلى الساحة الفنية من خلال أغنيتها الجديدة "قومي" وذلك بعد غياب مدة طويلة بسبب المرض التي لم تكشف عن تفاصيله حتى هذه اللحظة سواء للمتابعين أو للإعلام.