شكران مرتجى ردًا على سؤال متابع: "الأمومة قلب وليست رحم"

حازت الفنانة السورية شكران مرتجى على إعجاب متابعيها وإشاداتهم بالشخصية التي تقدمها بمسلسل "زقاق الجن".

شكران مرتجى تتحدث عن الأمومة

تجسد شكران مرتجى شخصية "خولة - أم تيسير" في العمل الدرامي، وهي أم لست ةأبناء تحاول على الدوام حلَّ مشاكلهم وإرضائهم وسط جبروت جدهم "أبو نذير"، حيث تساءل البعض حول كيف لها أن تجسد دور بهذا الإحساس العالي والعاطفة الجياشة رغم عدم عيشها لهذه التجربة.

ورَّدت مرتجى على التساؤل بطريقة مؤثرة، مشددة على أن الأمومة لا تستوجب إنجاب أطفال، وكتبت: "من أكثر الجمل التي استوقفتني حين قرأتها وسمعتها من كثيرين تعليقاً على الكثير من أدواري وآخرها دور خولة هي.. كيف لشكران والتي لم تعرف معنى الأمومة ولم تمارسها في حياتها أن تكون أماً هكذا في مسلسل زقاق الجن".

وتابعت، "قاسية هذه العبارة ولكنها جميلة، الأمومة لاعلاقة لها بالإنجاب سادتي ولابالتربية، الأمومة بكل عناصرها أعتقد إنها بروحي وجيناتي وتربيتي أعلم أن ماقيل كان محبة وتعبيراً عن الإعجاب وهو سؤال مشروع حقيقة".

واختتمت قائلة: "فا شكراً لوصول أمومتي إليكم عبر دور ولكن من يعرفني عن قرب يعرف سري.. الحب الأمومة قلب وليست رحم، خولة زقاق الجن".



