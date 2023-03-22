شمس الكويتية بقميص نوم في كواليس "سره الباتع"

شاركت الفنانة شمس الكويتية متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" صورًا جديدة من كواليس مسلسل "سره الباتع"، للمخرج خالد يوسف، و المقرر عرضه في موسم دراما 2023.

شمس الكويتية في سره الباتع

تظهر شمس، التي تجسد شخصية "ابتسام"، في عدة مشاهد مع الفنان المصري عمرو عبدالجليل، ما يُشير إلى وجود علاقة غرامية تجمعهما في أحداث العمل، وما لفت الأنظار اعتمادها إطلاتين متناقضتين، إحداها بقميص نوم فيروزي وأخرى بعباءة سوداء وخمار.

في الصورة الأولى، تظهر شمس جالسة إلى جانب عمرو عبدالجليل داخل عيادة طبية، مرتديةً عبارة سوداء وشالًا أسود اللون وخمارًا غطى وجهها، بالإضافة إلى قفازات تغطي يديها. بينما الصورة الثانية، تظهر جالسة إلى جانب زميلها على سرير النوم مرتديةً قميص نوم أزرق مُزيَّن بالدانتيل نسَّقته بروب ساتان من نفس اللون، في حين يمنحهم مخرج العمل تعليماته.

أحداث مسلسل سره الباتع

يُشار إلى أن المسلسل مأخوذ عن رواية "سره باتع" للأديب يوسف إدريس"، حيث تدور أحداثها في عصرين مختلفين، أحدهما الحالي والآخر يعود لأيام الثورة الفرنسية في مصر مع نهاية القرن الـ18.

ويتتبع العمل شاب يبحث عن سر مقام "السلطان حامد"، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر.

يكتشف الشاب أن صاحب المقام "حامد" لعب دورًا مهمًا في مقاومة الاحتلال الفرنسي عن طريق قتل أحد قادة جنوده،فيطلق الجيش حملة للقبض عليه، لاسيما أنه يتميَّز بوشم عصفور على وجهه، وأربع أصابع في يده؛ ما يدفع أهالي القرى بقطع أصابعهم ووشم عصفور على وجههم لتضليل الجنود.



أبطال مسلسل سره الباتع

يشارك في العمل العديد من النجوم إذ يصل عددهم إلى أكثر من 60 فنانا، أبرزهم: أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي، والعمل من ﺇﺧﺮاﺝ خالد يوسف، وتﺄﻟﻴﻒ يوسف إدريس .

موعد وقناة عرض مسلسل الباتع

من المقرر عرض مسلسل "سره الباتع" في شهر رمضان المقبل، على قناتي الحياة وON المصريتين.

عدد حلقات مسلسل سره الباتع

يتألف العمل الدرامي التاريخي من 30 حلقة.