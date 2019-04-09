شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لحسام حبيب في ذكرى زواجهما الأولى

احتفلت الفنانة شيرين عبد الوهاب بعيد زواجها الأول من الفنان حسام حبيب، من خلال نشر صورة تجمعها معا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل (إنستجرام).

وكتبت شيرين تعليقا على الصورة: (النهاردة عيد جوازي بس هو عيدي، أنا حاسة إن أنا اتولدت من جديد يوم ما اتجوزت حبيبي حسام، وبتمنى لكل ست تلاقى راجل زى حسام .. كل سنة وانت الحضن اللي بنتدفى فيه أنا و مريم وهنا)، حسب موقع صدى البلد.