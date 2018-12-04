شيرين رضا

شاركت الممثلة المصرية شيرين رضا متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام أحد المشاهد الصعبة والمضحكة في نفس الوقت، والتي كانت فيها تقوم بتجسيد حالة نفسية كئيبة ومنهارة للغاية تنوي الانتحار شنقًا، ونشرت مقطع الفيديو من خلف الكواليس في ذاك الوقت.

وعلّقت شيرين رضا على مقطع الفيديو الخاص بإحدى مشاهد مسلسل "لدينا أقوال أخرى" وقالت: " كواليس مسلسل لدينا أقوال أخرى مكانتش سهله عليا بس برضه كان فيها ضحك وهزار لآخر لحظة وانا بتشنق".

View this post on Instagram A post shared by Shereen Reda (@shereenredaofficial) on Dec 3, 2018 at 4:45am PST

ولاقى المشهد الذي تابعه أكثر من 300 ألف عبر إنستغرام تفاعلًا لافتًا، حيث أشاد الجميع بالأداء الاحترافي والإبداع الذي ظهر في تلك اللقطة الحرجة من المسلسل، بينما عاتبها البعض بسبب أنها كشفت عن أهم أحداث ومجريات القصة بالنسبة للأشخاص الذين لم يشاهدوا العمل بعد.

الجدير ذكره أن مسلسل " لدينا أقوال أخرى " خاص السباق الرمضاني الماضي لعام 2018، وهو من بطولة يسرا وشيرين رضا وأحمد حاتم ونجلاء بدر وسلمى أبو ضيف، وهو من تأليف عبدالله حسن وأمين جمال وإبراهيم محسن وخالد أبو بكر، ومن إخراج محمد علي.