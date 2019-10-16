شيرين عبد الوهاب تعتزل منصات السوشيال ميديا لهذا السبب...

قررت الفنانة شيرين عبد الوهاب اعتزال السوشيال ميديا وغلق جميع حساباتها الفترة المقبلة، بسبب هجوم بعض متابعيها عليها خلال اعلانها عن تضامنها مع الشعب اللبناني.

ونشرت شيرين فيديو عبر موقع ( إنستجرام) قائلة :(أنا قررت أقفل كل حاجة ليها علاقة بالسوشيال ميديا علشان مأذيش نفسي ولا المتابعين المحترمين اللي هتقرأ التعليقات أرجو من محبيني ما يزعلوش مني)، حسب موقع الشرقية.

ولاقي الفيديو ردودًا واسعة من متابعيها عبر (انستجرام )وجاءت التعليقات بين (بصي قدامك وفكك من الناس وخالي النية لله) و(إنتي ألطف شيرين بالدنيا) و(ما عاش اللي يزعلك).