شيرين عبد الوهاب تقبل يد معجب سويسري و هذا هو السبب

استضافت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على خشبة مسرح أبو بكر سالم بالسعودية، أحد معجبيها، الذي وصفته بأفضلهم وقبلت يده.

وأظهر الفيديو العجوز سويسري الجنسية الذي قالت عنه شيرين إنه أتى من بلاد الشيكولاتة، مضيفةً أنه يحضر جميع حفلاتها ويسافر لأجلها إلى كل بلد يستضيفها، مشيدةً بإخلاصه لفنها، حسب موقع مصراوي.

الفيديو الذي نشره رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ على حسابه بـ(فيسبوك)، تحدث فيه العجوز ببعض الكلمات العربية، التي أثنى بها على شيرين، التي ردت بـ(أنا أحبك) باللغة الإنجليزية، وأضافت: (بس يا رب حسام ما يموتكش بعد الفيديو... شايفين الجمال كل مرة بيجيب لي أحسن نوع شيكولاتة).

يذكر ان شيرين أحيت أمس الخميس حفلتها الطربية الساهرة التي أقيمت ضمن فعاليات موسم الرياض، وتواصلت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ورافقها فيها الفنانان راغب علامة ووليد توفيق.