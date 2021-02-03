شيرين و أصالة تستعدان لإحياء حفل غنائي في الشارقة في هذا الموعد...

روجت الفنانة شيرين عبد الوهاب لحفل يجمعها بالمطربة السورية اصالة نصري على مسرح المجاز في الشارقة، أ ونشرت البوستر الرسمي، ودعت جمهورها للقائها هناك، علما أن الحفل يمثل أول ظهور لشيرين منذ شهر مارس/آذار من العام الماضي.

ونشرت عبدالوهاب، عبر حسابها على تويتر: (على مسرح المجاز بالشارقة يوم ١٩ فبراير إن شاء الله نكون مع بعض، أنا وانتوا مع حبيبتي آصالة).

بدورها ،وروّجت أصالة للحفل عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام) وكتبت: (بكلّ الشّوق أنتظر معكم هذا الّلقاء على واحد من أجمل المسارح الّتي غنّيت عليها، بدولة السّعادة والأمان الإمارات العربية المتحدة على مسرح المجاز في الشارقة سنغنّي جديدي وبعضاً منّ ماسبق وكثيراً غنّيناه).

ومن ناحية أخرى، كشف الملحن محمد رحيم، عن تعاونه مع شيرين عبد الوهاب في أغنية جديدة، تعود من خلالها للجمهور بعد غياب عن تقديم ألبومات وأغانى جديدة، منذ آخر أغانيها (مش قد الهوى) والتي قدمتها أبريل ا/نيسان لماضي، وهي من ألحان محمد رحيم، وكلمات الشاعر محمد الغنيمي، وتوزيع الموسيقي أحمد إبراهيم، ونشر رحيم، صورة قديمة تجمعه مع شيرين، عبر حسابه بموقع (إنستجرام)، مصحوبة بتعليق: (انتظرونا قريبًا إن شاء الله)شيرين.