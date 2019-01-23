شيري عادل و الداعية معز مسعود يضعان حدا للشائعات بهذه الصورة

شيري عادل

شارك الداعية معز مسعود متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، صورة جديدة له تجمعه بزوجته الفنانة شيرى عادل.

الصورة التى شاركها معز مسعود، التقطت على طريقة السيلفي، وعلق مسعود على الصورة بقوله: (سأتذكرنا دائماً على هذا النحو)، حسب اليوم السابع.

وتأتي هذه الصورة لتسكت الأقاويل التي ترددت سابقاً والأخبار التي تم تداولها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي عن حدوث خلافات بين معز مسعود وزوجته شيرى عادل.

يذكر أن الداعية معز مسعود، تزوج من الفنانة شيرى عادل، فى منتصف شهر يوليو /تموز من العام الماضي، وكان الإعلان عن خبر الزواج مفاجئاً ودون أية مقدمات.