شيماء علي تثير رُعب الجمهور بعد ظهورها بوجه منتفخ.. وفقدان القدرة على الحركة!

أثارت الفنانة الكويتية من أصل إيراني رُعب الجمهور عليها بعد أن شاركت صورة جديدة لها من داخل المستشفى الذي خضعت فيه لعملية تجميل الأنف.

إلى جانب الصُورة، شاركت شيماء فيديو توضح أنها خضعت لعملية بسبب الجيوب التي تعاني منها منذ سنوات، كما كان التعب واضحاً من صوتها وعلقت بـ "مو قادرة أتكلم حالياً وتعبانة..بس كل شي بخير لا تحاتون".

وشكك الجمهور بدوره بأنها كانت فعلاً قد خضعت للتجميل بسبب الجيوب، واتهمها البعض بأنها خضعت لتجميل الأنف كما فعلت زميلتها الفاشنيستا الكويتية الدكتورة خلود، وكانت تعليقات الجمهور على ما فعلته شيماء كالتالي "اتجننوا كلهم صارو مهووسين بالعمليات".."غاااااارررت من خلوووود شو تجذب جمااااهيرررررر".."هذ اسمه تغير في خلقة الله . الله يهدينا ويهديهم".."ولله مش عارفة كيف بقدرو يركبو روس جديدة ويتعودوا ع اشكالهم انا بعمل كنتور بالمكياج بضل طول اليوم مستغربة حالي".

من جهة أخرى، كانت قد انهالت الانتقادات والتعليقات الساخرة من شيماء خلال الفترة الماضية بعد أن ظهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو وكانت علامات التقدم في السن واضحة عليها، لترد الممثلة ذات الـ 39 عاماً بـ " الناس حسيتهم من كوكب ثاني مو كوكبنا لأنهم عندهم قناعة إنه البني آدم ما يتغير شكله ما يكبر، ويتم طول عمره صغير أو ما يسمن يتم طول عمره ضعيف، وتعليقات الناس كلها كبرت صارت عجوز، وأنا شيماء فخورة بنفسي إنه صار عمري 39 سنة وهذا شكلي".

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