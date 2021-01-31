شيماء علي في أول ظهور بعد خضوعها لتجميل الأنف.. "زادت الطين بلة"!

أطلت الممثلة الكويتية من أصل إيراني شيماء علي على الجمهور بعد أن كانت قد خضعت لعملية تجميل الأنف منذ حوالي الشهر.

وكان قد أثار الظهور الأول لـ شيماء فضول الجمهور الذي أراد مشاهدة النتيجة الأولى للعملية التي خضعت لها بعد أن شاركت صُورة لها بوجه متورم من داخل المستشفى.

وأطلت الممثلة أطلت بجلسة تصوير خاصة كانت قد خضعت لها، والمفاجئ أنه لم يتغير شيء في أنفها.

وأثار التغير غير الملحوظ أثار تساؤل الجمهور حول ما إذا كان هذا تجميل ناجح أو تجميل فاشل بين تعليقات هاجمتها كان من بينها "زادت الطين بلة".

إلا أن ما هو أكيد أن الفاشنيستا والممثلة سعيدة بالنتيجة النهائية للعملية، إذ أنها شاركت عدو صُور جديدة لها بالإضافة إلى كواليس من إحدى جلسات التصوير.

من جهة أخرى، كانت قد تعرضت شيماء خلال الفترة الماضية إلى تعليقات قاسية وتنمر من الجمهور بعد أن ظهرت عبر الصفحات الفنية في مقطع فيديو متداول وكانت علامات التقدم في السن واضحة على وجهها، لترد الممثلة ذات الـ 39 عاماً بـ " الناس حسيتهم من كوكب ثاني مو كوكبنا لأنهم عندهم قناعة إنه البني آدم ما يتغير شكله ما يكبر، ويتم طول عمره صغير أو ما يسمن يتم طول عمره ضعيف، وتعليقات الناس كلها كبرت صارت عجوز، وأنا شيماء فخورة بنفسي إنه صار عمري 39 سنة وهذا شكلي".

فنياً، تخوض الممثلة السباق الرمضاني لعام 2021 بمسلسل سيحمل عنوان "الروح والريه" وسيجمعها بعدة نجوم من بينهم "هبة الدري، ريم أرحمة، يعقوب عبدالله، فاطمة الحوسني"، أما عن قصة المسلسل فتقع أحداثه الرئيسية خلال حقبة التسعينات حيث يرصد واقع العلاقات الإنسانية بين أفراد الأسرة الواحدة في مواجهات شيقة، وحول شخصية شيماء بالتحديد فقد علقت بـ "أجسّد في العمل شخصية خلود، التي تعتبر مغايرة لما قدّمته في آخر أعمالي ‘في ذاكرة الظل’، حيث قدّمت من خلاله دورا مركبا مليئا بالعديد من التحوّلات الدرامية القوية".

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