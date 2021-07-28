صابرين تفتح النار على حلا شيحة: (أوفر و في حاجة غلط!)

علقت الفنانة صابرين على موقف حلا شيحة وأزمتها الأخيرة بعد عرض فيلم (مش أنا) بطولة تامر حسني، قائلة: (ما فعلته حلا شيء مريب وأوفر، وحسيت إن في حاجة غلط)، مشيرة إلى أنها عندما عادت إلى التمثيل منذ فترة ممكن تكون نسيت شوية.

وأضافت أثناء استضافتها مع الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامج (كلمة أخيرة) الذي تقدمه على شاشة (ON)، أن أكثر شيء أزعجها الخلافات فى وجهات النظر التي حدثت بين حلا ووالدها التي وصفته بشخص محترم، حسب موقع اليوم السابع.

وقالت الفنانة صابرين إن وقت ارتدائها الباروكة هاجمها البعض والدنيا اتقلبت وقالوا إزاي صابرين تجسد دور كوميدي بالباروكة، مشيرة إلى أن قرار خلع الحجاب جاء برضائها.

وتنتظر صابرين طرح فيلم (الإنس والنمس) في السينمات يوم 4 أغسطس/آب المقبل، وتشارك في بطولته مع محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي إضافة لعدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد طرحت البرومو قبل أيام، ورصد (البرومو) مواجهة محمد هنيدي للزومبي، في إطار كوميدي تشويقي ومثير عما سيحدث خلال أحداث الفيلم الذي يجسد فيه دور موظف حكومي فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقي، والتي تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدي يقع في غرام منة شلبي التي تشاركه في بطولة العمل، حتى يتزوج منها.