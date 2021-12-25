صابر الرباعي يشبه صوته بصوت النساء و حسن شاكوش يرد

عبر مغني المهرجانات حسن شاكوش، عن سعادته عقب وصف المطرب التونسي صابر الرباعي لصوته، بأن طبقاته قريبة من أصوات المطربات، وأنه يملك خامة صوت لا تتوافر في عديد من المطربين.

ورد حسن شاكوش على صفحته الشخصية بموقع (فيسبوك) قائلا: (الحمد لله ده شرف ليا وكلام حضرتك يا نجم فوق دماغي).

و كان المطرب صابر الرباعي، أشاد بصوت مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وقال إن لديه طبقة من الغناء ليست متوفرة لدى الكثير من الفنانين الرجال، مضيفا: (أنا أحب تواجد حسن شاكوش موسيقيا، طبقة صوته عالية وتقترب من طبقة المطربات أكثر من المطربين، وهذا ليس متوفر كثيرا.. لا أتدخل فيما لا يعنيني ولازم نشوف السبب الرئيسي لمنعه من الغناء، ولما النقيب هاني شاكر يأخذ قرار بهذا الحزم أكيد في سبب).

هذا و وغنى الرباعي مهرجان (بنت الجيران) لـحسن شاكوش على الهواء.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية، قررت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، منع عدد كبير من مطربي المهرجانات بقرار جماعي من مجلس النقابة لحين تصحيح أوضاعهم واجتياز الاختبارات، وتضم الأسماء الممنوعة، حمو بيكا، حسن شاكوش، مجدي شطة وآخرين.