صباح الجزائري تنتقد الموسم الجديد من "باب الحارة"..وتصرح "أكيد ما بتابعه"

يبدو أن النجمة السورية صباح الجزائري لم يعجبها الموسم الجديد من مسلسل باب الحارة، حيث أكدث في آخر لقاء لها أنه العمل لا يشبه المسلسل الأصلي على الإطلاق.

وحينما سألها المذيع حول إذا ما تشاهد الموسم الجديد، أجابت صباح الجزائري، التي جسدت دور أم عصام في الأجزاء التسع لـ"باب الحارة"، على الفور:"أكيد ما بتابعه، أكيد ما بيشبه باب الحارة، هذا عمل مختلف سموه باب الحارة".



وأشارت الجزائري أن القائمين على الموسم الجديد يستثمرون بنجاح الأجزاء السابقة، حيث أوضحت أن صاحب الفكرة والنجاح خو المخرج بسام الملا الذي شاركته العمل سابقًا.

من جهة أخرى، انتقد الفنان السوري عباس النوري،الذي جسد شخصية أبوعصام، الموسم الجديد ووصفه بـ"ساندويش فلافل بايتة".

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