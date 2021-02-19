صبا مبارك تعود لـ(السوشيال ميديا) بجلسة تصوير: (اشتقتلكم كتير)

شاركت الفنانة الأردنية صبا مبارك متابعيها على موقع (إنستجرام) من خلال جلسة تصوير جديدة لها، وذلك بعد غيابها لفترة عن وسائل التواصل الاجتماعي التي اعتادت على التفاعل من خلالها مع متابعيها مثلما ذكرت فى تعليقها على الصورة وكتبت: (اشتقتلكم كتير، وبعرف إني صرلي مختفية كتير، بحبكم)، حسب موقع اليوم السابع.

وكان آخر ظهور للنجمة الأردنية صبا مبارك عبر حسابها الرسمي على موقع إ(نستجرام) في وقت سابق من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي وتحديداً بداية العام الجديد، حيث تميزت وقتها بإطلالة شتوية وحكمة كتبتها لمتابعيها، أكدت فيها أن كل شخص أجمل مما يتصور بعيون محبيه.

شار إلى أن الفنانة صبا مبارك كانت قد شاركت فى مسلسل (نمرة اتنين)، وذلك من خلال حكاية (الناحية التانية)، التي جسدت فيها دور فتاة عاشقة، تظهر فى حياة شخص متزوج، لتقلبها رأساً على عقب، وجسد دور زوجها الفنان عمرو يوسف.