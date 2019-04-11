صبا مبارك في عيد ميلادها الـ43.. زيجة واحدة في حياتها واهتمت باللاجئين بعد تهجير والدتها

صبا مبارك

استطاعت أن تفرض تواجدها في السينما والدراما المصرية منذ اللحظة الأولى التي ظهرت فيها على الشاشة، حتى أصبحت واحدة من أهم النجمات العربيات، إنها الفنانة الأردنية صبا مبارك، التي تحتفل الأربعاء الموافق 10 أبريل، بعيد ميلادها الـ43، وبهذه المناسبة يرصد البوابة، أبرز ما في حياتها الفنية والخاصة.

مولدها وبدايتها الفنية

ولدت صبا مبارك، في السعودية يوم 10 إبريل 1976، لأب أردني وأم فلسطينية، وانفصل أبويها عن بعضهما، وهي في عامها الثاني، وعن هذا الانفصال قالت: "عمرى ما حسيت إنى اتأثرت بسبب انفصال والدي ووالدتي".

مثلت الفنانة صبا مبارك، باللهجة السورية والعربية الفصحى والأردنية والمصرية والخليجية كما تتحدث الإنجليزية، من أبرز أعمالها غير المصرية مسلسل "باسم الكواسر"، عام 1998، حيث كانت في العام الثاني الدراسي لها في الجامعة، ودورها في مسلسل "نمر بن عدوان"، رشحها لدخول مصر بعدما وقعت أعين المنتجين عليها إثر نجاح المسلسل.

وكانت انطلاقتها الحقيقة بالعمل في السينما والدراما المصرية، وشاركت في عدد من المسلسلات أبرزها: "حكايات بنات، الذي قدمت منه 3 أجزاء ثم اعتذرت عن الجزء الرابع، "طايع"، "أفراح القبة"، "خلف الله"، "العهد"، "موجة حارة"، ومؤخرًا "أهو ده اللي صار".

ومن أهم أفلامها فيلم "بنتين من مصر"، مع الفنانة المصرية زينة، الذي أثار عاصفة من الانتقادات تجاهها خاصة أن البعض رأى أن إسناد البطولة لها في أول ظهور لها في مصر أمر مبالغ فيه، وقال لها محمد أمين مخرج الفيلم: "بتعرفي تتكلمي مصري؟"، فأجابت: "لا"، فأصر على مشاركتها في الفيلم.

زيجة واحدة في حياتها

تزوجت الفنانة الأردنية، مرة واحدة من المخرج التونسي شوقي الماجري، وأنجبت منه ابنها الوحيد عمار، ولم تكشف "صبا"، سبب انفصالهما، ولكنها تحدثت في مقابلة تلفزيونية عن رأيها في الطلاق، قائلًة: "الطلاق عامل زي الموت، غالبًا يسبب وجع وألم وعذاب، لكن أحيانًا بيكون نهاية لعذاب أكبر".

تمتلك 4 منازل في دول عربية مختلفة

تحمل صبا مبارك، جواز سفرها في حقيبتها دائمًا لأنها تسافر إلى عمان كل أسبوع بمجرد حصولها على إجازة من التصوير.

وكانت الفنانة الأردنية، تأتي إلى مصر في صغرها بصحبة والدتها التي كانت تحرص على زيارة مصر بسبب دراستها فيها.

وتتنقل مبارك، كثيرًا في حياتها مثلما أكدت في حوارها مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، فهي تمتلك منازل في 4 دول عربية مختلفي هي دبي وتونس ومصر، كما كان لها منزلًا في دمشق قبل الأحداث التي اندلعت في سوريا.

رأيها في القضية الفلسطينية واللاجئين

قالت الفنانة صبا مبارك، إن القضية الفلسطينية تؤرقني من الناحية الإنسانية وأعمل بشكل كبير مع المنظمات الإنسانية على حقوق اللاجئين، لأني عشت هذه التجربة من خلال أمي التي تم تهجريها في 1948، والإنسان الذي يتم تهجيره عن بلده بيظل مكسور طوال حياته.

وأكدت أن هناك ابتعاد عن تمويل الأفلام التي تحمل قضايا اللاجئين والمهجرين بشكل عميق بسبب عدم تحقيقها الإيرادات المرجوة ولن أشارك في عمل يتناول هذه القضايا بشكل تجاري.

"مارس" شهر الحداد

أجهشت الفنانة الأردنية صبا مبارك، بالبكاء، خلال استضافتها في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على cbc، حيث عرضت تدوينة قديمة لـ"صبا"، وهي تروي بعض ذكرياتها مع والدتها، مُضيفة: "أمي كانت كل حاجة في حياتي"، لافتة إلى أن شهر مارس بالنسبة لها هو شهر الحداد، حيث يكون فيه ذكرى ميلاد ووفاة والدتها وعيد الأم في هذا الشهر، لذا تعتبره من الأشهر السيئة بالنسبة لها.