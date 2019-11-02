صلاح عبد الله يستقبل حفيده الثاني: (صاصا بقى جد مرة تانية)

نشر الفنان صلاح عبدالله، تغريدة له عبر حسابه الشخصي على (تويتر)، أعلن من خلالها حصوله على لقب جد للمرة الثانية، بعدما رزقت ابنته شروق بمولدها الأول الذي اسمته مُراد.

ونشر صلاح عبدالله صورة للمولود الذي أخفى وجهه فيها، وعلق قائلًا: (#المُراد .. والخُلاصة إن صاصا..جد كرمة بنت دنيا..بقى جد لمرة تانية .. لأحلى وااااااااااااد .. وشروقي قامت بالسلامة،بنتي بقت أحلى ماما،والعلامة والكرامة.. إنت يااستاذ مُراد).

وتابع صلاح عبدالله، قائلًا: (ربنا يبارك فيه ويجعله بارًا بوالديه .. ويرزقكم ويسعدكم ويبارك في ولادكم وأحفادكم).