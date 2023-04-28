صورة: محمد رمضان يبدأ جولته الغنائية في أمريكا برفقة عائلته

البوابة-وصل الفنان محمد رمضان برفقة زوجته و اولاده إلى أمريكا، استعدادا لجولته الغنائية في عدد من الولايات .

وعبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) نشر النجم صورة تجمعه بزوجته وابنه علي وابنته حنين أمام الطائرة، و كتب قائلًا: (اللهم احفظهم وباركلي فيهم أسرتي و جمهوري ❤️🤲🏽).

وعلى جانب أخر، تمكن الفنان محمد رمضان من تصدر إيرادات أفلام موسم أفلام عيد الفطر 2023، من خلال فيلمه الجديد (هارلي) الذي اكتسح الايرادات بالمرتبة الأولى، وهو الفيلم الذي يخرجه محمد سامي وتشاركه البطولة الفنانة مي عمر، وذلك بعد نجاحه في موسم مسلسلات رمضان 2023 الماضي من خلال مسلسل (جعفر العمدة).





