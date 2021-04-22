صورة: وائل كفوري و أنغام معا...فماذا يدور بينهما؟

نشرت الفنانة المصرية انغام على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعها بالفنان اللبناني وائل كفوري​ والمستشار تركي آل تركي آل الشيخ ​​ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، وعلقت: (جلسة عمل وفن مع الصديق والأخ العزيز بوناصر معالي المستشار تركي آل الشيخ والفنان والصديق وائل كفوري).



وتسائل المتابعون عن سبب هذا اللقاء إن كان مجرد جلسة بين أصدقاء، أم أن هناك عملاً ممكن أن يجمع الفنان اللبناني والفنانة المصرية، خصوصاً بوجود ملحن معروف وهو نواف عبدالله في الجلسة.

من ناحية أخرى، طرحت المطربة أنغام أغنيتها الجديدة (ودوني عند أمي) احتفالا بعيد الأم، عبر قناتها بموقع (يوتيوب).

جدير بالذكر أن أنغام طرحت مؤخرا أغنية باسم (هو نفس الشوق) من كلمات الشاعر أسامة مصطفى، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشي، وارتدت في الفيديو كليب (تيشيرت) باللون الأبيض مكتوب عليه اسم ألبومها الجديد (لم نفترق)، وظهرت به وهي تنظر إلى صور النجوم الراحلين، من بينهم محمود ياسين وسعاد حسني ورجاء الجداوي ووحيد حامد.