صور: محمود العسيلي يحتفل بزفافه و (التالتة تابتة)

احتفل الفنان محمود العسيلي، بزفافه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، بأحد الفنادق في القاهرة الكبرى، وذلك مساء أمس الجمعة.

و شهد حفل الزفاف حضور عدد من أصدقاء العروسين ، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن والمجتمع، من بينهم السيناريست تامر حبيب.

و كان العسيلي، كشف، قبل أيام، عن صور من حفل عقد قرانه من أمنية عبد المنعم والذى أقيم بمدينة الإسكندرية في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء.

وقال العسيلي : (تبات و نبات، الفستان الأبيض، إحساسك ايه النهاردة، الليلة واخيرا فرحة، أغاني عملتها من اول ما ابتديت لغاية النهاردة بنتكلم فيها عن العيلة و الاستقرار و الحب و العيال .. كل أغنية فيهم بتتكلم عن موقف جميل وأسلوب حياة كنت باحلم إني أعيشها و فعلا حاولت في تجربتين جواز إني أشوف الحياة اللي أنا باحلم بيها تتحقق على أرض الواقع ولكن للأسف التجربتين منجحوش).

واختتم (أنا رفضت أعيش تعيس و هافضل ادور عن السعادة اللي كتبتها في الأغاني بتاعتي و باتمنى من ربنا سبحانه و تعالى إني أكون لقيتها فعلا و تكون التالتة التابتة).