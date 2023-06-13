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طلاق تامر عاشور و سمر أبو شقة رسميا بعد سنوات من الانفصال

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 13 حزيران / يونيو 2023 - 04:26
طلاق تامر عاشور و سمر أبو شقة
طلاق تامر عاشور و سمر أبو شقة

البوابة- تم رسميا الطلاق بين الفنان تامر عاشور ، وزوجته سمر أبو شقة بعد فترة طويلة من الانفصال، حيث كان الثنائي منفصلين ولكن دون طلاق .

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وكانت سمر أبو شقة، قد كشفت من قبل عن تمسكها بقرار الطلاق من الفنان  تامر عاشور بعد وقوع انفصال في المعيشة بينهما ولكن بدون طلاق، أوضحت سمر أنهما على هذه الحال منذ سنوات.

طلاق تامر عاشور و سمر أبو شقة

وكانت قد حدثت مشكلة بين تامر عاشور و سمر أبو شقة عقب الزواج مباشرة، تفاقمت إلى خلاف كبير بينهما و اتهامات بالخيانة للفنان، ظل قائما منذ سنوات لكن لم يتم الطلاق وقتها، ولك سمر ابو شقة أصرت على رأيها وتم الطلاق منذ أيام.

يذكر أن تامر عاشور تزوج من سمر أبو شقة في نهاية عام 2017، و حضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الغناء منهم محمد حماقي ورامي جمال، و قد أثمر هذا الزواج عن ابنة واحدة.

طلاق تامر عاشور و سمر أبو شقة

 

 

كلمات دالة:تامر عاشور

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