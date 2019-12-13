ظافر العابدين يستعد لتصوير الجزء الثاني من (عروس بيروت)

بعد النجاح الذى حققه مسلسل (عروس بيروت) يستعد النجم ظافر العابدين لتصوير الجزء الثانى من المسلسل نهاية شهر يناير/كانون الثاني المقبل بعد انتهائه من تصوير مشاهده في فيلم (العنكبوت) للنجم أحمد السقا ومنى زكي للمخرج أحمد نادر جلال، حسب موقع اليوم السابع.

مسلسل (عروس بيروت) تأليف نادين جابر وبلال شحادات، وشارك في بطولته، بجانب عابدين عدد من نجوم الفن منهم، شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، وجاد أبوعلي، ومرام علي، وماري تيريز معلوف، ورانيا سلوان، ونور علي، وعلاء علاء الدين، وأيمن عبدالسلام، وفايق عرقسوسي، ولينا حوارنة، وسامي أبوحمدان، جينيفر عازار، وفادي إبراهيم.