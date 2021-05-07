ظافر عابدين ينتهي من (غدوة) و يكشف عن أبرز عيوبه الشخصية

قام الفنان التونسي ظافر العابدين بالكشف و الإفصاح عن أسوأ عيوبه، لافتا إلى أنه لا يفضل رؤية نفسه في هذه الحالة.

وقال ظافر عن صفاته الشخصية: (إن العصبية هي أسوأ عيوبه التي لا تظهر أمام الجمهور، فأنا شخصي عصبي جدا، فعصبيتي بها الكثير من التوتر، ولا أفضل رؤية نفسي في هذه الحالة، أما أفضل صفاتي فهي أني سهل في التعامل)، وفق موقع سبوتنيك بالعربي.

و أضاف: (إنه يحاول دائما أن يكون على طبيعته مع الناس وفي اللقاءات التلفزيونية، و أهم شيء ألا يخسر الفنان نفسه، لا تضيع بين الأضواء وتكون شخص آخر).

و فنيا، أعلن الفنان التونسي ظافر العابدين، انتهاء تصوير فيلمه (غدوة)، الذي يعد من إنتاجه وبطولته وأولى تجاربه الإخراجية، وكان قد بدأ تصويره أوائل مارس/آذار الماضي.

الفيلم يحكي قصة إنسانية تروي تفاصيل العلاقة بين أب وابنه، وهي قصة رآها في محيطه القريب وفي المجتمعات العربية بشكل متكرر.

وينطلق فيلم (غدوة) من قصة تونسية، ولكنها قصة من القلب يثق النجم في أنها ستصل للجمهور في العالم العربي وأوروبا لأنها تنبع من واقع إنساني واجتماعي وفق تعبيره.

وعن تجربة الإخراج في فيلم (غدوة) قال إنها كانت حلما بالنسبة له، وقد تمسك بفكرته وسعى إلى إنجازها حتى تحقق الحلم في فيلم (غدوة).