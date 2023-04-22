ظهور خاص للمخرج سامر البرقاوي في الحلقة الأخيرة من مسلسل الزند

تمكن مسلسل "الزند" للنجم السوري تيم حسن وإخراج سامر البرقاوي، من تصدر حديث الجمهور ورواد السوشال ميديا والحصول على أعلى نسب مشاهدة في الموسم الرمضاني الحالي 2023.

سامر البرقاوي في ظهور خاص بالحلقة الأخيرة من مسلسل الزند

قدم المخرج السوري سامر البرقاوي خلال الموسم الرمضاني الحالي واحد من أفضل الأعمال التي نافست خلال هذا الموسم، من خلال مسلسل الزند.

وفي مفاجأة غير متوقعة لجمهور مسلسل الزند، ظهر المخرج سامر البرقاوي في مشهد بالحلقة الأخيرة من العمل، حيث جسد دور العسكري العثماني الذي ينقذ عاصي الزند من الموت المحتم على يد زميله السابق ليث "علاء الزعبي" ويصل له رسالة من الوالي.

وبالرغم من أن البرقاوي لم يظهر إلا بهذا المشهد إلا انه تصدر حديث الجمهور ورواد السوشال ميديا، بسبب الإخراج الذي وصفه الجمهور بالمبهر للحلقة الأخيرة ومشاهد القطار والثلج بشكل خاص.

نهاية مسلسل الزند تحظى باعجاب الجمهور

حظيت نهاية مسلسل الزند بإعجاب الجمهور، الذي أشاد بها بشكل واسع، حيث يعود عاصي بعد تخلصه من السير روث والباشا نورس إلى زوجته نجاة "دانا مارديني" وأبناء شقيقته.

وجاء النصيب الأكبر من الإشادات لمشهد القطار والصراع الذي جمع عاصي والسير روث على ظهر القطار، بالإضافة إلى مشهد الثلج الي يكشف متانة الصداقة التي جمعت عاصي مع خليل "طارق عبده"، وصالح "مجد فضة" وكيف فرقتهم الحياة بعد اضطرار عاصي لقتل خليل وصالح.

