ظهور صادم لشيرين عبد الوهاب بعد أحدث أزماتها

البوابة-تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(إنستغرام) صورة جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب أثناء تسجيل إحدى أغنياتها الجديدة والتي تعود بها إلى جمهورها بعد سلسلة من الأزمات.

وظهرت شيرين عبد الوهاب في الصورة بملامح صادمة وزيادة وزن ملحوظة وهو ما علق عليه الجمهور و أثار قلقهم و استهجانهم.

وعلى جانب آخر، أكانت قد ثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إلغائها متابعة زوجها حسام حبيب من حسابها على موقع (انستغرام) مما أثار التكهنات بانهما انفصلا مجددا، الأمر الذي دفع المطربة شيرين عبد الوهاب لأن تصدر بيانًا مؤخرًا توضح فيه حقيقة شائعات انفصالها عن حسام حبيب، إذ قالت خلال البيان: (تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب، عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها، وأنها متفرغة لإعداد أغان جديدة بعد أن انتهت من ألبومها الجديد ودعت شركة روتانا إلى تسلمه، وتهيب بجمهورها أن يلتفت عمن ينتهزون فترة تفرغها الفني لإمتاع جمهورها بأغاني جديدة تعدها بدلا من الخوض بغير حق في حياتها الشخصية، لحصد مشاهدات ومتابعات عبر الإنترنت لمصالح خاصة بهم).