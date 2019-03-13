عاشق إليسا يعبر لها عن حبه بين الغيوم ويكتب لها رسالة من السماء! (فيديو)

إليسا برفقة المعجب شادي رستم

في خطوة غير مسبوقة، قرر الشاب اللبناني الذي يدعى شادي رستم أن يعبّر عن حبه وعشقه للفنانة إليسا على طريقته الخاصة، فقام بالتحليق عاليًا في سماء لبنان ووثق المشهد بمقطع فيديو ظهر فيه وهو ينزل بالمظلة ممسكًا بيده صورة لملكة الإحساس.

ونشر شادي رستم المقطع عبر حسابه على تويتر وترك تعليقًا قال فيه: " حققت حلمي اليوم! لم تكفيني الأرض لاعبر عن محبتي لك فقررت رفع صورتك عالياً في سماء لبنان تحت ظل العلم اللبناني.. لاقول لك على الأرض ديماً عم عبرلك، صار لازم بالسما تعرفي قديش بحبك. كبر الأرض و بُعد السما.. بحبك".

حققت حلمي اليوم!

لم تكفيني الأرض لاعبر عن محبتي لك فقررت رفع صورتك عالياً في سماء لبنان تحت ظل العلم اللبناني.

لاقول لك (على الأرض ديماً عم عبرلك، صار لازم بالسما تعرفي قديش بحبك).

كبر الأرض و بُعد السما بحبك @elissakh pic.twitter.com/myUDk2GAlK — Shadi Rostom (@shadirostom) ١٠ مارس ٢٠١٩

وفيما بعد، وصل الفيديو بالتأكيد للنجمة إليسا، والتي لم تتردد بأن تعيد نشر المقطع عبر صفحتها الخاصة، ليتفاعل مع الفيديو عدد كبير من المتابعين، فمنهم من حياه على شجاعته وإصراره على توصيل حبه لنجمته المفضلة، ومنهم من اعتبر الأمر بمثابة تضييع للوقت ولا يستحق هذه المخاطرة.

الجدير ذكره أن إليسا عادت مؤخرًا من بروكسل بعدما أنهت عمليتها الجراحية التي اضطرت أن تخضع لها لإزالة المياه التي تجمعت في يدها بسبب الفترة التي كانت تتعالج فيها من سرطان الثدي.