عبير صبري و زوجها يحتفلان بعيد زواجهما الأول (صور)

احتفلت الفنانة عبير صبري بعيد زواجها الأول من المحامي أيمن البياع، في دبي، ونشرت صور احتفالهما على حساب (انستجرام) وعلقت: (احتفالنا أنا وحبيبي مع الأصدقاء بعيد زواجنا الأول في دبي)، حسب اليوم السابع.

و كانت الفنانة عبير صبري، قد تحدثت عن زوجها المحامي أيمن البياع، موجهة له رسالة رومانسية تعبر فيها عن حبها له:(عندما يحبك رجل حقيقي حبا صادقا يكون بجانبك في كل صورة يشاركك لحظاتكما الجميلة لا يقف بعيدا ليلتقط لك صورة تقفين فيها وحيدة).

وتشارك عبير صبري، في مسلسل (هوجان)، من بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولي، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.