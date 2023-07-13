عزيز مرقة يطرح (مجنناني) بمشاركة المذيعة لينا الطهطاوي

البوابة-طرح النجم الأردني عزيز مرقة، فيديو كليب أحدث أعماله الغنائية (مجنناني)، على موقع (يوتيوب)، وكافة المنصات الموسيقية، و الأغنية من كلمات محمد شافعي و ألحان عزيز مرقة، و توزيع موسيقى وميكس و ماستر ماهر الملاخ، و من إخراج إسلام هشام.

هذا وظهر عزيز مرقة في الكليب الي تم تصويره في اجواء مبهجة صيفية، برفقة الإعلامية لينا الطهطاوي و التي جمعتهما اشاعات بالارتياط مؤخرا.

وتقول كلمات الأغنية:(من أول يوم قابلتك فيه.. أنا قلت ازاي هنكون، مع بعض أنا و أنتي دايما.. اه بس لو تبصي في عيني و يحلا الجو، مهو طبعا راح يحلو، و لسه في بالي أول مره شوفتك وانتي جايه، لحظة واحدة قدرتي تاخدي عينيا).



