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عزيز مرقة يطرح (مجنناني) بمشاركة المذيعة لينا الطهطاوي

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 13 تمّوز / يوليو 2023 - 02:40
عزيز مرقة 
عزيز مرقة 

البوابة-طرح النجم الأردني عزيز مرقة، فيديو كليب أحدث أعماله الغنائية (مجنناني)، على موقع (يوتيوب)، وكافة المنصات الموسيقية، و الأغنية من كلمات محمد شافعي و ألحان عزيز مرقة، و توزيع موسيقى وميكس و ماستر ماهر الملاخ، و من إخراج إسلام هشام.

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هذا وظهر عزيز مرقة في الكليب الي تم تصويره في اجواء مبهجة صيفية، برفقة الإعلامية لينا الطهطاوي و التي جمعتهما اشاعات بالارتياط مؤخرا. 

وتقول كلمات الأغنية:(من أول يوم قابلتك فيه.. أنا قلت ازاي هنكون، مع بعض أنا و أنتي دايما.. اه بس لو تبصي في عيني و يحلا الجو، مهو طبعا راح يحلو، و لسه في بالي أول مره شوفتك وانتي جايه، لحظة واحدة قدرتي تاخدي عينيا).


 

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