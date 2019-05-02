علاقة جديدة للنجم التركي توان توناي بعد طلاقه من هازال فيليز

وجد النجم التركي توان توناي حبه الجديد بعد طلاقه من النجمة الشهيرة هازال فيليز العام الماضي بعد زواج دام لمدة أربع سنوات.

ألمح النجم إلى تعرضه للخيانة عندما صرح أثناء الطلاق قائلا: "سبب انفصالنا وضع غير مناسب للعادات والتقاليد التركية".

بحسب موقع gerçekgündem أخذت عارضة الأزياء الروسية يانا مازانوفا قلب توان تونالي، حيث أعلن النجم الذي يبلغ من العمر 35 عامًا عن علاقته الجديدة من خلال حسابه بالانستغرام.

أخذ توان تونالي حبيبته في جولة بإسطنبول، حيث التقطت عارضة الأزياء الروسية صورًا لها تطل على البوسفور وقامت بنشرها عبر حسابها قائلة: "أحيانًا نحتاج إلى الخروج في رحلة طويلة من أجل العثور على من يكون بقربك"، فيما قام متابعو النجم بتهنئته.