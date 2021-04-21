على غير العادة: رانيا يوسف تحظى برضا متابعيها لهذا السبب...

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على (إنستجرام)، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت رانيا، في الصور بإطلالة جديدة مرتدية العباءة، واكتفت بتعليق (رمضان)

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وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين الذين علقوا على الصور بعبارت امتدحوا فيها إطلالتها، مؤكدين أن الاحتشام الذي تظهر به يليق عليها، حيث علق أحد المتابعين بقوله: (شايفة الاحترام والستر حلوين إزاي)، وعلق آخر بقوله: (بجنننن عليكي هيك ياريت تضلي تلبسي ساتر والله أحلى وأرقى بكتييير).

يذكر أن رانيا يوسف تخوض السباق الدرامي الرمضاني بمسلسل (ملوك الجدعنة) والذي يقوم ببطولته النجمان عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويشاركهم فيه عدد كبير من النجوم منهم عمرو عبد الجليل وصبري فواز وغيرهم من النجوم.