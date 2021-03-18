على غير عادتها: أحلام تشارك متابعيها بأحدث صورة لابنها

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام صورة جديدة لابنها فاهد، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات (إنستجرام).

وكتبت الفنانة أحلام التي نادرًا ما تشارك صورا خاصة بعائلتها.: (ما شاء الله ولا قوة إلا بالله.. أستودعك الرحمن حبيبي فاهد ولدي).

ونالت الصورة إعجاب متابعيها، وحصدت عددا كبيرا من التعليقات، متمنين أن يحفظه الله، وأن يمن الله عليه بالسعادة والنجاح، حسب موقع صدى البلد.

وعادت أحلام بألبومها (فدوة لعيونك) بعد غياب دام خمس سنوات عن الساحة الغنائية، ويضم الألبوم 24 أغنية باللهجة الخليجية، تعاونت فيها المطربة الإماراتية مع مختلف الشعراء والملحنين.

وشاركت أحلام مؤخرًا في العديد من الحفلات والمهرجانات، من أهمها: مهرجانات دبي، ولقبت بملكة الغناء والطرب.