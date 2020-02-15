عمرو دياب و دينا الشربيني يستغلان (الفالانتاين) و يتبادلان الغزل علنيا!

حرصت النجمة دينا الشربيني ، على توجيه رسالة غزل للنجم عمرو دياب، في احتفالات عيد الحب، ونشرت صورة تجمعهما من داخل أحد المطاعم، وكتبت: (الاحتفال بأفضل ألبوم للأسطورة عمرو دياب، عيد الحب لم يكن أفضل من ذلك، مبروك يا حبيبي)، حسب موقع اليوم السابع.

وكان الهضبة قد نشر نفس الصورة التي تجمعه مع دينا، عبر حسابه الشخصي بموقع (انستجرام)، وكتب معلقاً (هابي فلانتين.. زى ما انت).

و سرعان ما انهالت التعليقات من قبل المشاهير والفنانين والمتابعين، على الصورة التي انتشرت للثنائي عبر حساباتهم، وكان من ضمن المعلقين الفنانة هنا الزاهد، التي حرصت على كتابة تعليقا قائلة (الله يحفظم)، والفنانة صبا مبارك وعدد كبير من الفنانين.