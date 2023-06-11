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عمرو دياب و كاظم الساهر يجتمعان في أغنية "شؤون صغيرة"

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 11 حزيران / يونيو 2023 - 01:45
كاظم الساهر وعمرو دياب
كاظم الساهر وعمرو دياب

منحتنا تقنية الذكاء الاصطناعي القدرة على دمج أهم نجوم الوطن العربي، وتخيل كيف يكون تجانس أصواتهم في حال تعاونوا في ديو غنائي.

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ديو غنائي يجمع كاظم الساهر وعمرو دياب

وتفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تناقل مقطع غنائي يجمع الفنان العراقي كاظم الساهر والفنان المصري عمر دياب، وهما يغنيان أغنية "شؤون صغيرة"، المقتبسة من قصيدة للشاعر اللبناني نزار القباني، والتي غناها القيصر قبل أعوام باللغة العربية الفصحى.

ولاحظ المستخدمون أن صوت الهضبة مختلفعن صوته الحقيقي، حتى أن مخارج الحروف ليست واضحة تمامًا أثناء غنائه الكلمات.

وتعد هذه المرة الأولى التي يشارك فيها القيصر والهضبة في ديو غنائي، إذ أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن رأيهم بخصوص ذلك، وانقسموا بين معجب ومنتقد.

فمنهم من راى أن عمرو دياب لا يناسب الغناء باللغة العربية الفصحى، إذ علَّقت إحداهن: "الفصحى بس للقيصر ولماجدة الرومي وبس"، وأضافت أخرى: "احب الهضبة بس اغاني القيصر للقيصر بس".

فيما أبدى آخرون إعجابهم بالأغنية، مشيدين بنبرة صوت دياب.

كلمات دالة:كاظم الساهرعمرو ديابشؤون صغيرة

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