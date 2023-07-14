  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. عمرو دياب و نجله يتصدران الـ(تريند) بأغنية (يا ليل)

عمرو دياب و نجله يتصدران الـ(تريند) بأغنية (يا ليل)

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 14 تمّوز / يوليو 2023 - 04:23
عمرو دياب و ابنه عبد الله
عمرو دياب و ابنه عبد الله

البوابة-تصدرت أغنية النجم عمرو دياب (يا ليل) التي طرحها بمشاركة ابنه عبد الله (تريند) موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عقب ساعة من طرحها. و الأغنية من كلمات أمير طعيمة، و ألحان عمرو دياب، و توزيع أحمد إبراهيم.

اقرأ ايضاًالرأي العام و دين قديم قد يدفعان عمرو دياب لإلغاء حفله في لبنان!الرأي العام و دين قديم قد يدفعان عمرو دياب لإلغاء حفله في لبنان!

و تمثل الأغنية تجربة موسيقية جديدة للمطرب، حيث يقدم عمرو دياب موسيقى عصرية مختلفة عن السائد على الساحة منذ فترة، وتجمع كلمات الأغنية بين اللغتين العربية والإنجليزية، حيث يغني نجله عبد الله دياب مقاطع باللغة الإنجليزية.

عمرو دياب و ابنه عبد الله

يذكر أن النجم عمرو دياب كان قد طرح مؤخرا أغنية (قولي اسمي) و التي حققت نجاحا كبيرا وتصدرت ترتيب الأعلى استماعا في الوطن العربي عبر تطبيق (أنغامي) للموسيقى. و أغنية (قولي اسمي) من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، وتوزيع جلال حمداوي .


 

 

كلمات دالة:عمرو دياب

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن