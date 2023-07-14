عمرو دياب و نجله يتصدران الـ(تريند) بأغنية (يا ليل)

البوابة-تصدرت أغنية النجم عمرو دياب (يا ليل) التي طرحها بمشاركة ابنه عبد الله (تريند) موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عقب ساعة من طرحها. و الأغنية من كلمات أمير طعيمة، و ألحان عمرو دياب، و توزيع أحمد إبراهيم.

و تمثل الأغنية تجربة موسيقية جديدة للمطرب، حيث يقدم عمرو دياب موسيقى عصرية مختلفة عن السائد على الساحة منذ فترة، وتجمع كلمات الأغنية بين اللغتين العربية والإنجليزية، حيث يغني نجله عبد الله دياب مقاطع باللغة الإنجليزية.

يذكر أن النجم عمرو دياب كان قد طرح مؤخرا أغنية (قولي اسمي) و التي حققت نجاحا كبيرا وتصدرت ترتيب الأعلى استماعا في الوطن العربي عبر تطبيق (أنغامي) للموسيقى. و أغنية (قولي اسمي) من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، وتوزيع جلال حمداوي .



