عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاد دينا الشربيني ويهديها قالب حلوى ضخم! (صور- فيديو)

عمرو دياب ودينا الشربيني

لم يتأخر عمرو دياب هذا العام عن الاحتفال بيوم ميلاد الفنانة دينا الشربيني، فكان ظهوره يوم أمس برفقتها لاغيًا لكل الأنباء التي أكدت أن الشربيني وحيدة في يومها الخاص، وتم تداول مجموعة من الصور والفيديوهات التي نقلت الأجواء الرومانسية والمميزة من الاحتفال.

View this post on Instagram A post shared by Omar El Saeed (@omarelsaeed) on Mar 17, 2019 at 1:10pm PDT

وجلب الهضبة إلى عيد الميلاد قالب حلوى ضخم طُبع عليه صورته برفقة الشربيني، كما قام بغناء أغنية "برج الحوت"، ولكن ما لفت أنظار الجميع هي الصورة المطبوعة على القالب، والتي ظهر فيها عمرو دياب مرتديًا زي رسمي، ليعتقد البعض أن الصورة ألتقطت من حفل زفافهما الذي لم يعلن عنه، ولكن قسم آخر أكد أن فستان الشربيني كانت قد ارتدته في حفلة سابقة.

الجدير ذكره، أن دينا الشربيني ستتواجد في موسم رمضان 2019 من خلال مسلسل "زي الشمس"، وبالنسبة للفنان عمرو دياب سيحيي حفلًا غنائيًا للمرة الثانية في السعودية وتحديدًا في الدمام في الـ22 من شهر مارس الحالي.