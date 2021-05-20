عمرو دياب يحضر لألبومه الجديد و هذا موعد طرحه...

بدأ المطرب عمرو دياب التحضيرات النهائية لألبومه الجديد، الذي يطلقه نهاية الصيف الجاري، بعد عدة أشهر من الاختيارات والمفاضلة بين عدد من الأغنيات، حيث استقر بشكل مبدئي على عدة أغاني للتواجد في ألبومه الجديد الذي يطرحه خلال الفترة القادمة.

ويشهد ألبوم عمرو دياب الجديد تجديد التعاون مع عدد من صناع الموسيقى المتعاون معهم دائما ومنهم نادر حمدي وتامر حسين، بالإضافة إلى عدد من الملحنين والمؤلفين وتشهد ظهور بعض الأسماء معه مرة أخرى، ويجهز الهضبة لأغنية جديدة يطلقها خلال الفترة القادمة على طريقة السينجل وهي الأغنية التي نشر صورة من كواليسها رفقة الملحن والمطرب نادر حمدي وعلق عليها عبر حسابته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتب (نحضر شيئا جديدا)، في إشارة إلى قرب إطلاق عمل جديد، حسب موقع صدى البلد.

وكانت آخر أغنيات الهضبة عمرو دياب أغنية (الدنيا الحلوة) خلال الأسابيع الماضية، عبر قناته على موقع (يوتيوب) من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع عادل حقي، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

وغاب عمرو دياب مؤخرا عن الحفلات بسبب انتشار فيروس كورونا حيث كانت آخر حفلاته حين أحيا حفلا فنيا في السفارة الفرنسية بحضور السفير الفرنسي ونخبة كبيرة من النجوم والشخصيات العامة والدبلوماسية، ولاقى الحفل نجاحا واهتماما كبيرا.