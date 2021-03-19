عمرو دياب يكشف عن إصابته بفيروس كورونا:(زيكم كلكم!)

كشف المطرب عمرو دياب عن إصابته بفيروس كورونا العام الماضي، وذلك خلال فيديو من حفله الذى أحياه قبل أيام، حيث نشره عبر حسابه على موقع (إنستجرام) وقال في الفيديو: (احنا في السنة اللي فاتت اللي جت فيها كورونا، عملت أغنية، وغنتها المطربة ايرينا معايا في اليونان، وكان المفروض نصورها بس جالي كورونا، زيكم كلكم.. وما اعتقدش إن في حد فيكم مجالوش كورنا)، حسب موقع اليوم السابع.

وعلق دياب على الفيديو وكتب ضاحكاً: ( ده بقى ياسيدي الخبر اللي المواقع الإخبارية بتتناقله دلوقتي)، وتفاعل جمهور الهضبة عمرو دياب بشكل كبير مع الفيديو، وتمنوا له الصحة والسلامة.

وكان عمرو دياب قد أحيا مؤخرًا حفل (حلم الغناء) بالتعاون مع واحدة من شركات الاتصالات، ضمن المسابقة التي أطلقها بتحقيق حلم الفائز بالغناء مع عمرو دياب.