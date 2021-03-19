عمرو يوسف يروج لمسلسله الرمضاني الجديد (الملك)

روج الفنان عمرو يوسف لمسلسلة الجديد ( الملك) ونشر بوستر المسلسل عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات (إنستجرام) .

وعلق عمرو قائلا " الملك #رمضان٢٠٢١

عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ: كفاح طيبة

تأليف:خالد دياب و شرين دياب

اخراج:حسين المنباوي

مدير تصوير:اسلام عبد السميع

مونتاچ:رحيب العويلي

موسيقي:خالد حماد

ديكور:امير عبد العاطي

تصميم ملابس:مونيا فتح الباب

اعمال جرافيكس: اروما

منتج فني:هاني عبد الله اشراف علي الانتاج:حسام شوقي انتاج:سينرچي (تامر مرسي) .

مسلسل (الملك) سيناريو وحوار محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا مبارك، محمد فراج، ريم مصطفى، محمد لطفي، محمد علاء، مها نصار، باسل الزارو، أمير صلاح الدين، ياسين السقا، معتز هشام. (الملك) المأخوذ عن رواية كفاح طيبة للأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، ويعود به عمرو يوسف إلى الدراما في شهر رمضان المقبل بعد غياب عامين، ويجسد فيه شخصية (الملك أحمس) ورحله كفاحه ضد الهكسوس.

ويعود عمرو يوسف للدراما الرمضانية بعد غياب عامين حيث قدم مسلسل (طايع) في شهر رمضان من عام 2018، وشارك في بطولته صبا مبارك، وعمرو عبد الجليل، وأحمد داش، وسهير المرشدي، ومي الغيطي، وأحمد عبد الله محمود، وعلي قاسم، وسلوى محمد علي، ورشدي الشامي، ومحمود حافظ وتأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج عمرو سلامة.