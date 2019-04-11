عمر الشريف

حلت يوم أمس الذكرى الـ87 على ميلاد الفنان المصري العالمي الراحل عمر الشريف الذى لٌقب بـ"لورانس العرب"، وذلك لإبداعه في العديد من الأدوار في هوليوود، بخلاف تأثيره في السينما المصرية، التي منحته شعبية ضخمة، لا تزال حتى الآن تُخلد ذكراه بعد رحيله في10 يوليو 2015.

ويرصد "البوابة" أبرز المحطات في حياة عمر الشريف، فإلى السطور القادمة:

ولد الشريف، في 10 أبريل 1932، بالإسكندرية، حيث ينتمي لأسرة كاثوليكية من شوام مصر ذوي الأصول السورية اللبنانية، لأب تاجر أخشاب من لبنان، وأم ربة منزل من سوريا.

والتحق عمر الشريف، بجامعة "فيكتوريا" البريطانية في الإسكندرية، والتي شهدت بدايته الفنية، بخوضه بعض التجارب الفنية على مسرح الجامعة، حتى أنهى دراسته وشقّ طريقه للنجاح والعالمية.

مسيرته الفنية

بدأت المسيرة الفنية لـ"لورانس العرب"، من فيلم "صراع في الوادي" للمخرج الكبير يوسف شاهين، وذلك في عام 1954، وبعد أن حقّق نجاحًا كبيرا، انهالت العروض الفنية على عمر الشريف، إلى أن اختاره المخرج الإنجليزي "ديفيد لين"، في عام 1962، لأداء دور بفيلم "لورانس العرب" والذي كان بوابته نحو السينما العالمية.

وشارك "الشريف"، في عدة أفلام أجنبية، منها "لورانس العرب"، وفيلم "دكتور زيفاجو"، و"جنكيز خان"، و"تشي"، و"الرولز رويس الصفراء"، و"الثلج الأخضر"، و"الوادي الأخير"، و"بذور التمر الهندي"، و"النمر الوردي يضرب مجدداً"، و"السر"، و"المحارب الثالث عشر".

أسرار في حياته

كشف عالم المصريات الكبير ووزير الأثار في مصر الأسبق، الدكتور زاهي حواس، في لقاء سابق له، كره العالمي عمر الشريف للهدايا، حيث إنه كان لا يقبل بجلب أحدهم هدية له، لأنه حتى إذا أخدها فكان ينساها في نفس مكان استلامه لها.

نساء في حياته

مرّت العديد من النساء في حياة عمر الشريف، الذي عُرف بـ"جان" السينمات، كانت أبرزهن وأكثرهن قربًا لقلبه هي الفنانة الراحلة فاتن حمامة، زوجته الأولى وحب عمره أيضًا، والتي دفعته لدخول الإسلام حتى يتمكن من الزواج منها في 1955، وظلا زوجين وحبيبين حتى طلاقهما في 1974، بعد 19 عامًا من الزواج، حتى انفصالهما تم في هدوء شديد، وخرج بعدها الطرفان بتصريحات يمدح كل منهما الآخر، خاصة أنه ظلّ مخلصا لها 41 عامًا منذ انفصالهما وحتى وفاته.

وأنجب عمر الشريف من فاتن حمامة، ابنهما طارق، وجسّد الاثنين معًا عدة أفلام، أولها صراع في الوادي وآخرها نهر الحب.

ولم يتزوج "الشريف" بعد "حمامة" طيلة حياته، ولكن كل ما قيل في شؤون حياته من زيجات سرية فهي غير مؤكدة.

وضمت علاقات عمر الشريف قائمة طويلة من الفنانات اللاتي شاركن معه في أفلامه الأجنبية، وحدث إعجاب بينهما، منهن "أفا جاردنر" و"صوفيا لورين" و"ديان ماكبين" و"جولي آندروز"، و"أنوك إيميه"، و"ايلسا كاردينيس"، و"إنجريد برجمان".

جوائزه

ترشح عمر الشريف لعدة جوائز طيلة مسيرته الفنية، منها جائزة الأوسكار ونال ثلاث جوائز، حيث فاز بجائزة الغولدن غلوب لأفضل ممثل في فيلم دراما عام 1966 عن دوره في فيلم دكتور جيفاغو وجائزة الغولدن غلوب عن فئة أفضل ممثل مساعد لدوره في لورنس العرب، وجائزة غولدن غلوب للنجم الصاعد التي تشاركها مع تيرينس ستامب.

طرائف في حياته

كانت حياة الفنان العالمي مليئة بالعجائب والطرائف، منها اتهامه بسرقة سيارة واحتجازه بقسم الشرطة، حينما دعا حبيبته الفنانة فاتن حمامة على العشاء، وفي طريقهما فوجئ بشرطي يقوم بتوقيفه ويتهمه بسرقة السيارة التي كانا يستقلانها، وتم اصطحابهما لقسم الشرطة، وبعد حضور الضابط تبين أن هناك خطأ في الأسماء واعتذر لهما.

نهاية أعماله

أنهى "الشريف" حياته الفنية بمسلسل تلفزيوني "حنان وحنين"، عام 2007، عُرض في شهر رمضان، وشارك في المسلسل الفنان أحمد رمزي والفنانة سوسن بدر، وهو من تأليف وإخراج إيناس بكر، كما عُرض له فيلم حسن ومرقص مع الممثل عادل إمام، وهو من إنتاج شركة جود نيوز، والذي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط المصرية بين المسلمين والمسيحيين، وكان أول عرض لهذا الفيلم يوم الأربعاء 2 يوليو 2008.

مرضه

كشف نجله "طارق"، في 23 مايو لعام 2015، إصابة والده بمرض الزهايمر، حيث لم يعد يميّز بين معارفه خلال تلك الفترة.