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عمر الشريف في ذكرى ميلاده الـ87.. أصيب بالزهايمر واتهم بسرقة سيارة و"فاتن حمامة" حبه الوحيد

عمر الشريف في ذكرى ميلاده الـ87.. أصيب بالزهايمر واتهم بسرقة سيارة و"فاتن حمامة" حبه الوحيد
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