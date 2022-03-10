عمر كمال يعتذر لهاني شاكر و هذا قرار نقابة الموسيقيين

قال علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين إن لجنة التحقيق مع الفنان عمر كمال رفعت قرار إيقافه، وذلك بعدما حضع للتحقيق وأوضح موقفه، واعتذر عن الفهم الخاطئ لردوده في فيديو بثه على حسابه على موقع (فيسبوك).

وأكد عامر أن عمر كمال أبدى اعتذاره وأوضح أنه يكنّ كل الاحترام والمحبة للنقابة ونقيب الموسيقيين، وبناء عليه تم رفع القرار.

بدوره كتب عمر، عبر حسابه الرسمي على موقع (فيسبوك): (الحمد لله تم رفع الإيقاف عني.. شكرا للأستاذ هاني شاكر ولكل أعضاء نقابة المهن الموسيقية).

وكانت نقابة المهن الموسيقية، قد أعلنت في 15 فبراير/شباط الماضي، إحالة الفنان الشاب عمر كمال للتحقيق، وإيقافه عن العمل، وذلك بعد تداول مقطع فيديو له، تحدث خلاله بأسلوب غير لائق، عن الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية.