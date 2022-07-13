عن اتهامها بخطف رجل من زوجته دينا الشربيني: (مش على راسي بطحة)

كشفت الفنانة دينا الشربيني عن تعرضها للهجوم طيلة عامين بسبب ارتباطها بالفنان عمرو دياب قبل انفصالهما مؤخرا.

وخلال لقائها في برنامج (ABtalks ) مع الإعلامي أنس بوخش، قالت دينا الشربيني إنها تعرضت للهجوم طيلة عامين من قبل الجمهور ونالت اتهامات بخطف رجل من زوجته وعائلته مع أن هذا الكلام غير صحيح.

وأضافت دينا : (اتهموني اني خطفت جوز واحدة تانية وصحابي قالولي اطلعي وضحي إنهم انفصلوا من سنين طويلة لكن قررت إني متكلمتش عشان دي مش حياتي لوحدي كانت حياة 3 أشخاص واحنا كنا أوكيه مع بعض أنا مش على راسي بطحة).

و تابعت: (تبين بعد فترة، إنه أنا والبني آدمة اللي كانوا قايلين إني أخدت منها جوزها، إن احنا صحاب، ومكنش حقيقي اللي بيتقال، ولا وجود له من الصحة).

أما عن حياتها العاطفية، قالت دينا الشربيني إنها تؤمن بالحب من أول نظرة وأنها وقعت في الحب مرتين ولكنها تكرر الأخطاء في العلاقة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة التلفزيونية مسلسل (المشوار) الذي عُرض في موسم رمضان الاخير، و هو من بطولة النجوم: محمد رمضان، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، محمود الليثي، و ندى موسى، ومن تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.