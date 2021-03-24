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عن مواصلة أحمد صالح تصوير (قصر النيل) رغم إصابته بكورونا:(كلام مستفز!)

منشور 24 آذار / مارس 2021 - 04:10
أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح

نفى الفنان أحمد خالد صالح  الأخبار المتداولة بشأن استمراره في تصوير مسلسل (قصر النيل) على الرغم من إصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19)، مؤكدًا أن هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة.

وقال خالد صالح: ( أنا متوقف عن التصوير منذ 5 أيام تقريبًا... نتيجة تحاليل الدم ظهرت امبارح الضهر).

وأعرب أحمد صالح عن استيائه من تداول أخبار استمراره في التصوير رغم إصابته، قائلًا: (كل اللي بيتقال عن أني بنزل أصور وأنا عندي كورونا ده عبث وكلام مستفز وينرفز وميتردش عليه)، حسب موقع مصراوي.

واختتم صالح حديثه قائلًا: (إن شاء الله خلال النهاردة بالليل أو بكرة الصبح هنعمل pcr تاني وربنا ييسر ويعدي على خير).

ويشارك في بطولة مسلسل (قصر النيل) مع دينا الشربيني. ريهام عبدالغفور، نبيل عيسى، وأحمد مجدي، وصلاح عبدالله، ومريم الخشت، وأحمد خالد صالح، وسامي مغاوري، ومحمود البزاوي واخراج خالد مرعي وتأليف محمد سليمان عبد الملك.

 

 

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