غادة رجب تحتفل بزفافها بحضور نجوم الفن و الإعلام

احتفلت المطربة غادة رجب بحفل زفافها على الشاعر عبدالله حسن، وسط حضور أسرتها وعدد كبير من أقاربها، كما حضر عدد من أصدقائها المقربين من داخل الوسط الفني منهم ميرفت أمين، ورجاء الجداوي، ودلال عبد العزيز.

من جهة أخرى، تتعاون غادة رجب مع الملحن شريف حمدان لأول مرة في أغنية وطنية جديدة لم يتم اختيار اسمها حتى الآن، وهي من كلمات الشاعر عبد الله حسن، وتوزيع أحمد عادل، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة، وقال ملحن الأغنية شريف حمدان، إنه سعيد بالتعاون مع النجمة غادة رجب فى أغنية وطنية جديدة تقدم لبلدنا الحبيب، موضحاً أن الأغنية مختلفة عن أعمال غادة الغنائية التي قدمتها من قبل.