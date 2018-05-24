الفنانة المصرية غادة عبدالرازق

أثار المشهد المؤلم الذي قدمته الفنانة غادة عبدالرازق في مسلسلها الجديد "ضد مجهول" والذي تظهر فيه وهي تقوم بتغسيل ابنتها المتوفاة والتي تعرضت للاغتصاب والقتل موجة من التعليقات عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف العديد المشهد بالمؤلم جدًا والصعب، فيما كشف الكثيرون أنهم لم يتسطيعوا مشاهدة المشهد كامل بسبب قسوته، مشيدين باداء عبدالرازق القوي والمميز لهذا المشهد المأساوي.

إلا أن المشهد لم يسلم من السخرية والتعليقات السلبية حيث نشر احد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيديو يُظهر أن مشهد تغسيل عبدالرازق لابنتها في المسلسل مأخوذ من مسلسل تركي شهير اسمه "شكر"، وقاموا بنشر المشهد من المسلسل التركي والذي يظهر فيه أب يقوم بتغسيل ابنه الميت وهو يستذكر طفولته تمامًا كما ظهرت عبدالرازق وكتبت الحساب معلقًا على الفيديو "أحييكم على الابداع".

وتباينت ردود الفعل حول هذا الفيديون، ففي الوقت الذي علق العديد عن أسفهم وسخريتهم لعدم وجود ابداع ولكثرة الأعمال المسروقة والمنسوخة من أعمال أخرى، أشاد البعض بالمشهد معتبرين أن أداء عبدالرازق القوي يُغطي على فكرة أن يكون المشهد مستنسخ من مسلسل أخر.

A post shared by Yehia Gan Official (@yehia_gan) on May 22, 2018 at 7:17pm PDT

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