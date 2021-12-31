غادة عبد الرازق بمنتهى الأناقة في أحدث إطلالاتها

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق متابعيها وجمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام)، أحدث جلسة تصوير لها.

وتألقت غادة بلوك كلاسيكي أنيق بالالوان الشتوية، وحرصت على الظهور بميك أب يتناسب مع اطلالتها، مع تسريحة شعر عادية منسدل على كتفيها، ونالت اعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا.

من جهة أخرى، كشفت الفنانة غادة عبد الرازق خلال لقاء متلفز لها عبر برنامج The Insider بالعربي، تفاصيل توقف العمل الذي كان يرتقب بينها وبين الفنانة ياسمين صبري.

وقالت غادة عبر الرازق، إنه كان بالفعل هناك مشروع للعمل بينها وبين ياسمين صبري، لكن توقف لأنه يتطلب التحضير لفترة بحيث يكون عملًا قويًا يليق بأن يحمل اسم نجمتين في الدراما.