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غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلادها الـ53 بمنتهى الجرأة!

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 07 تمّوز / يوليو 2023 - 04:13
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

البوابة-احتفلت الفنانة غادة عبد الرازق بـعيد ميلادها الـ 53 على طريقتها الخاصة وذلك من خلال مشاركة مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات (انستغرام).

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غادة عبد الرازق ظهرت في الصور بإطلالة جريئة حيث ارتدت (هوت شورت ) باللون السماوي و قامت بحركات "مثيرة"، مما دفع متابعوها بالتفاعل معها بالهجوم والانتقاد.

غادة عبد الرازق

يذكر ان غادة عبد الرازق أعلنت عن انفصالها رسميا من زوجها المخرج هيثم زنيتا، حيث تم الانفصال في هدوء تام و بتفاهم بين الطرفين، وذلك بعد الجدل الذي أثارته الفنانة بعدما قامت بإلغاء متابعة زوجها على موقع (انستغرام) وحذف جميع الصور التي تجمعهما.

غادة عبد الرازق

كلمات دالة:غادة عبدالرازق

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